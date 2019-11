Energiegeladener Rock mit Anleihen an die Musik der 70er- und 80er Jahre gepaart mit einer außergewöhnlichen Gesangsstimme und virtuosem Gitarrenspiel: Bei den Konzerten von Yvi Wylde und den Brothers from other Mothers kommt das Publikum voll auf seine Kosten. Mit ihrer tollen Stimme präsentiert Yvi Wylde ihre Songs, deren Melodielinien schnell im Kopf des Zuhörers hängen bleiben im Grevener Beat Club am kommenden ► Samstag, 30. November. Beginn: 20 Uhr.

Die denkbar kleinste Rockband-Unit, die zu einem Drittel (Yvi Wylde) aus dem Ostwestfälischen und zu zwei Dritteln (Hendrik Müller-Späth am Bass und Rolf Hering am Schlagzeug) aus Münster kommt, präsentiert bei ihren Auftritten eine herausragende Rockshow und begeistert mit großer Spielfreude und jeder Menge Leidenschaft. Der Musikstil der Band ist kaum eindeutig zuzuordnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Glamrock-Disco-Blues nennen die Musiker ihren Stil und toben sich unter diesem Label munter und ohne Rücksicht auf Genregrenzen zwischen Rock, Blues, Country, 70er Jahre-Disco-Funk, 80er Jahre Pop und Elektro aus.

Das Ganze mit einem jederzeit modernen und urbanen Touch. Ein bunter Stilmix, der trotz all seiner stilistischen Referenzen immer homogen ist und einen originären Sound erzeugt, der seinesgleichen sucht.

► Ticket: VVK 15 Euro, AK 17 Euro.