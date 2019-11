Rechtsbeistand ist ein Muss

Ein Notar, der bei einer Fusion zwingend anwesend sein muss, stellt die Rechtmäßigkeit des Verfahrens fest. So erklärte es am Montag die Beauftragte des LSB. Als der bestellte Notar, Sebastian Tartemann von der Kanzlei Eickelpasch und Partner, am Montag nicht kam, war bei den Verantwortlichen guter Rat teuer. „Ich war mehr als verärgert. Wir standen alle unter Druck. Die Veranstaltung abzusagen wäre eine Katastrophe gewesen“, sagte Karl-Heinz Brinkert. Er will nun versuchen, herauszufinden, warum der Notar nicht gekommen ist, und ob es Absprachefehler gegeben habe. „Ich bin im Moment dabei, alle Kontakte zusammen zu stellen, die wir mit ihm gehabt haben“, betreibt Brinkert Ursachenforschung. -gs- Titel