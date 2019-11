Werbung für Könige

Greven -

„Je mehr sich von euch auf den Weg machen, umso mehr Kindern können wir mit eurer Unterstützung helfen.“ Was sie dafür genau machen müssen, wofür sie sammeln und was mit dem Geld dann gemacht wird, all das erklärte Susanne Zader vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ jetzt den Dritt- und Viertklässlern der Grevener Marienschule. Auf dem Pausenhof hatte erstmals das Sternsingermobil einen Stopp eingelegt.