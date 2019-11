Greven/Rheine -

Ein 35-jähriger Familienvater aus Nordwalde geriet aus Geldnot in die Fänge großer Drogendealer. Am Dienstag stand er wegen Beihilfe zum Drogenhandel in nicht geringer Menge und Beihilfe zur Entziehung elektrischer Energie vor dem Schöffengericht in Rheine.