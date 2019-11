Ein Ur-Reckenfelder wird 90

Nebenan, das ist heute eine Kindertagesstätte und da waren in frühen Jahren, wie sich ältere Reckenfelder erinnern, vorübergehend mal die beiden Kirchengemeinden ansässig, bevor diese ihre eigenen Kirchen bauten. Die Eltern bauten eben neben dieser heutigen Tagesstätte ein Wohnhaus, und 1970 baute der Jubilar direkt an das Elternhaus ein eigenes Heim für seine Familie. Dort wohnte die ganze Familie, zwei Töchter und ein Sohn, bis auch diese irgendwann auszogen. Und Bernhard Richau? „Ich versorge mich noch ganz alleine“, erzählt er stolz.

Ja, er ist rege, und wer ihn genau anschaut sieht, dass er kein Stubenocker ist. „Er muss immer nach draußen“, bestätigen die Kinder. Der gelernte Polsterer, der später bei seinem Schwager mitarbeitete, auf Montage ging, war ein passionierter Angler. „Aber das geht ja leider nicht mehr“, bedauert Richau. „Ich habe 70 Jahre im Männerchor Liedertafel gesungen, und das hat immer viel Spaß gemacht“, sagt er. Am Samstag, wenn die große Feier stattfindet, kommen die Sangesbrüder zum Gratulieren.

Am Ehrentag kam Fritz Hesse als Stellvertreter der Stadt Greven mit Blumen und einer Urkunde vorbei. „Es ist mir eine ganz besondere Ehre, dir heute zu gratulieren. In zehn Jahren komme ich dann auch vorbei“, so Hesse. Der Geehrte freute sich auch über den Besuch von Schwester Christin.