Mehr als 42 Jahre war er als Friedhofsmitarbeiter, Hausmeister, Anlagenpfleger, Herbergsvater und als Küster in der Filialkirche Zu den Hl. Schutzengeln in Schmedehausen tätig. Die Pfarrgemeinde ist ihm hierfür sehr dankbar und freute sich mit ihm zusammen auf die vielen gemeinsamen Jahre zurück blicken zu können. So manch beeindruckende Anekdote wurde ausgetauscht.

Zudem war er bis zur Zusammenlegung der Pfarrgemeinden in der damals noch selbstständigen Kirchengemeinde Hl. Schutzengel viele Jahre Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Es liegt in seinem Naturell, dass er weiterhin in der Pfarrgemeinde aushelfen möchte, wo Hilfe benötigt wird, da er ja unmittelbar in der Nähe der Kirche wohnt, sehr zur Freude der dankbaren Kirchengemeinde.