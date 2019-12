Neue Kugeln – schöner als je zuvor

Es konnten, dank der Spende der Sparkasse, neue Weihnachtsbaumkugeln gestaltet werden. Die sind größer und heller als jene Kugeln, die vor fünf Jahren entstanden waren. Die Erfahrung zeigte: Es muss alles heller werden. Und so sind nun auch bei Dunkelheit die Kugeln, die weit oben hängen, noch gut zu sehen.

Zum Schmücken waren in diesem Jahr bei schönem trockenen Wetter an die 50 Personen erschienen. Die nahmen das leckere Angebot – Kaffee, Kuchen, Kakao und „warmer Bischof“, der bei der Kälte gut wärmte – gerne an. Die Kinder flitzten herum und reichten den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, in voller Montur erschienen, die dicken, neu gestalteten Weihnachtsbaumkugeln an. In luftiger Höhe auf der Leiter war Jonas Elverich im Einsatz. Andere Besucher, auch Erwachsene, dekorierten im unteren Bereich. Willi Büter war fleißig und brachte Weihnachtsbaumdekoration aus Holz mit. Es war ihm ein großes Anliegen, etwas zur Dekoration beizutragen.

Weihnachtsbaum in Reckenfeld geschmückt 1/55 Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Musikalisch untermalt wurde die Aktion von Heinz Battling am Akkordeon und Bernd Sebastian mit seiner Gitarre. Einige Besucher sangen die Lieder mit.

Unverhofft kam eine große Gruppe junger Sängerinnen, Sänger und Musiker von der Brüdergemeinde aus Reckenfeld dazu und bereicherte mit vorweihnachtlichen Liedern das Geschehen. Für die beiden „bestellten“ Musiker kein Problem, da wurde auch spontan gemeinsam gespielt und gesungen. „Das ist eben unser Reckenfeld. Wir machen eben viel gemeinsam“, so der Tenor bei vielen Besuchern.

Die ließen sich die gespendeten Leckereien schmecken und fütterten dafür fleißig das Spenden-Sparschwein. Am Ende des Tages steckten dort 196,94 Euro drin.

Von dem Erlös werden Päckchen mit Zutaten zum Plätzchenbacken gepackt und der Reckenfelder Tafel übergeben.

Das Baumschmück-Team dankte den Musikern und Sängern sowie allen Besuchern für die Teilnahme. Und: Nächstes Jahr dürfen es gerne noch mehr Teilnehmer werden.