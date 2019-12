Reckenfeld -

Das Geheimnis um die Identität des neuen Grevener Kinderprinzenpaares ist gelüftet. In der Session 2020 kommt das neue Paar aus dem Reckenfelder Ka-Ki-V. Clara Lehmkuhl und Kilian König wurden am Sonntag in großer Runde den Grevener und Reckenfelder Karnevalsvereinen vorgestellt.