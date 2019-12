Nach monatelangem Training konnten die rund 250 Gäste im Ballenlager das Ergebnis bestaunen und hielten am Ende nicht mit endlosem Applaus und Lobeshymnen auf den neuen Tanz der Springmäuse zurück.

Die Idee zur getanzten Geschichte, einer Stadtrundfahrt durch Köln mit Haltepunkten am Rhein-Energie-Stadion, dem Kölner Dom, dem Rheinufer, der Kölner Altstadt und der Hohenzollernbrücke entstand schon direkt nach der vergangenen Session im Frühjahr diesen Jahres. Schnell war auch die passende Musik zu den Haltepunkten gefunden, alles bekannte Hits von Kölner Bands. In den darauffolgenden Wochen erarbeiteten die Mäuse gemeinsam die neue Choreographie und parallel wurde an den Kostümen und Requisiten gearbeitet.

Ein Highlight hierbei ist sicherlich das große Modell eines VW T1 Samba-Busses, mit dem die Rundreise durch Köln angetreten wird. Ein echter Hingucker auf der Bühne.

Nach der gelungenen Premiere stehen in den kommenden Wochen weitere Trainingseinheiten an, bevor es dann ab Januar bis Aschermittwoch zu zahlreichen Auftritten quer durch das Münsterland geht. Dann jedoch mit Autos und diesmal mit einem Anhänger für den Samba-Bus.

Für Auftrittsanfragen können die Springmäuse per Email unter springmaeuse@ccffl.de kontaktiert werden.