Weihnachtskarten mit dem GreenScreen

Besonders beliebt ist der Make IT Tag bei Familien, denn die einzelnen Stationen sprechen unterschiedliche Altersgruppen an. Die einfachen BeeBots sind kleine Bodenroboter für Kinder ab 5 Jahren, Thymios werden in den weiterführenden Schulen genutzt, Figuren mit dem 3D-Drucker zu erstellen ist etwas für Jugendliche und Erwachsene. Wer noch einen selbst gestalteten Gruß oder Figur für Weihnachten erstellen möchte, kann das auch am Make IT Tag probieren.

Viele Kinder haben in den letzten Wochen mit ihren Schulklassen einzelne Angebote kennen gelernt. Am Make IT Tag können sie Freunden und Familie zeigen, was es gibt und wie es geht.

Dabei sind auch diesmal wieder Ozobots. Sie lassen sich über aufgezeichnete Linien und Farbcodes programmieren. Experten können die kleinen Kugelroboter auch über ein Tablet ans Laufen bringen und zum Beispiel mit den Ozobot Evos Golf spielen.

Thymios werden in der Schule ab Klasse 5 genutzt. Über einen Laptop kann man die verschiedenen Sensoren des Thymios ansprechen und damit knifflige Aufgaben lösen oder einfach nur einen Rennparcours fahren. Geschichten lassen sich mit Filmen erzählen. Dafür stehen am Make IT Tag mehrere Trickfilmstationen bereit.

Am Make IT Tag warten außerdem Dash-Roboter, Osmo-Stationen und Lego WeDo auf experimentierfreudige Besucher, die Lust haben, Technik kreativ zu nutzen und Neues zu lernen. Teilnahme ohne Voranmeldung.