Die Regie für das Stück „Schneewittchen“ hat die langjährige Reiterin Nicole Lattner übernommen. Sie hatte die Idee dazu mit ihren Töchtern Celina und Jolina Hillmann, beide ebenfalls langjährige Reiterinnen. Sie schrieb das Stück und setzt es nun mit 14 Reiterinnen und einem Reiter in Szene.

„Das Musical heißt zwar „Schneewittchen“, ist aber eher eine moderne Fassung, die in den Alltag verlegt wurde. Mit fetziger Rockmusik: Schneewittchen ist in diesem Fall ein Mädchen, das in der Schule durch eine Clique gemobbt wird. Die sieben Zwerge, die sie später aufmuntern, sind eine Gruppe von Partygirls, die sich um sie kümmern“, verrät sie schon mal vorab. Gemeinsam mit Daniel Nelissen, der selbst in zwei Bands spielt, hat sie die Musik zusammengestellt.

Für die Pferde ist die laute Musik eine Herausforderung und so wurde schon seit längerem eifrig geprobt.

„Ich muss mein Pferd warmhalten“, sagt eine Reiterin und dreht ihre Runden, während „Schneewittchen, dargestellt von Carina Artmeyer, gerade ins ärmellose Kleid schlüpft und die langhaarige schwarze Perücke aufsetzt.

„Das ist nicht dein Ernst, Nicole“, lacht sie. „Wie soll ich denn da die Haare unter den Helm bekommen?“ Doch es geht und der Helm ist beim Reiten nun mal Pflicht.

Auch ein paar andere Mädels sind an diesem Abend nur leicht bekleidet. Dabei ist es in der Halle „saukalt“. Doch es muss mit Kostüm und Musik geprobt werden.

Die Reiter kommen aus allen Ausbildungsständen wie Nicole Lattner erklärt: „Wir haben Dressur-, Freizeit-, Sestern-, und Springreiter dabei. Wir sind eine bunt gemischte Gruppe im Alter von 15 bis 35 Jahren“. Das Alter der Pferde bewegt sich zwischen fünf und 26 Jahren.

Wer gerne Pferde in Aktion sieht und Lust auf eine ganz spezielle Aufführung hat, ist herzlich eingeladen am Sonntag in-den Reitstatt Berkenheide in Greven am Mühlenbach vorbei zu schauen. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr.