Baustellen-Besichtigung in der Kirche

Saerbeck -

Zu einer Baustellenbesichtigung in der St.-Georg-Pfarrkirche lädt der Erweiterte Bauausschuss des Kirchenvorstandes alle Gemeindemitglieder am dritten Adventssonntag (15. Dezember) im Anschluss an die 10-Uhr-Eucharistiefeier ein.