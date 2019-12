Stiftungsvorstand Dr. Peter Eckhart hat daraufhin am späten Donnerstagabend eine Eilmeldung an die Mitglieder des Kuratoriums geschickt. „Heute Nachmittag ereignete sich ein Mord an einer 61-jährigen, stark dementen Bewohnerin im Sonnenhof“, heißt es darin. Diese sei vor knapp einem Jahr aus einer Altenpflegeeinrichtung in Rheine nach Emsdetten gewechselt.