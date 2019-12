Der neue Elferrat der KFD Saerbeck wünscht allen Frauen eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnachtstage. Und der Elferrat ist gespannt und freut sich schon auf das Karnevalsfest. Deshalb kommt von dort der Tipp: Safe the date – Freitag, 31. Januar 2020! Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 18. Januar 2020 ab 10 Uhr in der Bürgerscheune.