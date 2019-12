Er selbst, wie auch viele Bekannte mit britischem Pass, haben aber längst gehandelt. „Wir haben alle die zweite Staatsbürgerschaft.“ Man wisse ja nicht, was da noch komme. Für ihn sei die Entscheidung für den Brexit katastrophal. „Erschreckend, dass die Konservativen so hoch gewonnen haben.“

Maitland will nicht mehr zurück in sein Geburtsland. Deutschland sei seine Heimat. Und zum Schluss zitiert er noch einen alten Filmklassiker: „… denn sie wissen nicht, was sie tun.“