„Geschenke kommen pünktlich“

Greven -

Heulende Kinder unterm Weihnachtsbaum, die Eltern streiten sich und machen sich Vorwürfe – ein Weihnachtsfest, wie es schlimmer nicht sein könnte. Das wird sich so mancher vorgestellt haben, als er am Montag Radio hörte. Denn dort wurde vermeldet, dass die Post im Münsterland nicht alle Pakete pünktlich zu Weihnachten zustellen könne. Aber: Keine Panik, die Meldung ist falsch. „Das habe ich so nicht gesagt“, relativiert Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post auf Anfrage unserer Zeitung.