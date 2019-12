Es war ein spannendes und sehr erfolgreiches Jahr, berichtete Markus Boldt, Ortsbeauftragter des THW Greven am Samstag beim Jahresabschluss und ließ das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren. Die erste Jahreshälfte war einsatztechnisch recht ruhig: Es gab zwei Alarmierungen mit dem Stichwort „Luftnotlage“, die, dem Himmel sei Dank, schnell abgebrochen werden konnten. Dennoch hatte der Ortsverband reichlich zu tun. Die Absicherung des Karnevalsumzugs, technische Hilfeleistungen beim Double Ultra Triathlon sowie das Ausleuchten vom Austumer Open Air und die Unterstützung beim Reit- und Fahrturnier in Riesenbeck standen in der ersten Jahreshälfte an. Auch eigene Veranstaltungen wie die Vorstellung der neuen Sandsackfüllanlage mit Politikprominenz sowohl aus Berlin als auch aus der Kommunalpolitik füllten die erste Jahreshälfte.

Die zweite Jahreshälfte startete mit dem Mensch ärgere Dich nicht XXL. Im August wurden dann die Einsatzkräfte des THW Greven beim Brand im Entsorgungsbetreib Lohmann benötigt, dieser Einsatz zog sich über die ganze Nacht hinweg. Das nächste große Einsatzgeschehen war der Brand im Parkhaus am FMO, dort sorgten die Einsatzkräfte für die Wiederherstellung der Statik in den betroffenen Parkdecks und über zwei Wochen für die ausreichende Beleuchtung, damit die Fahrzeuge geborgen und begutachtet werden konnten.

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass der Ortsverband in diesem Jahr gleich zwei neue Fahrzeuge in den Fuhrpark aufnehmen konnte. Einen Mannschaftslastwagen der Marke MAN und einen von Mercedes. Diese vervollständigen nun den Fuhrpark des Ortsverbandes.

Es gab also einiges zu berichten beim Jahresabschuss, es war aber auch der Rahmen um „Danke“ zu sagen. Danke, an Fabian Beinker der am vergangenen Samstag mit dem THW Helferabzeichen in Gold ausgezeichnet wurde. Für zehn Jahre humanitären Dienst im THW wurden Tanja Boldt und Jens Ruchatz ausgezeichnet. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr das sich Menschen über einen so langen Zeitraum ehrenamtlich engagieren, so Boldt.

Die Einsatzkräfte des THW Greven blicken positiv und motiviert in das kommende Jahr.