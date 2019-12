Am Montagmorgen sollten die Schüler der Josef-Grundschule eigentlich schon ihre Sendung vorab hören können. Aber die Profis vom Radiosender hatten noch nicht alles fertiggeschnitten. „Weihnachtsfeier“, erklärt Referendarin Karrengarn.

Dabei hatten die Grundschüler die Beiträge strukturiert vorbereitet. Wie in einer echten Redaktion waren die Aufgaben verteilt. Isabel, Tobias und Simon waren die Chefredakteure, Rafael, Paul und Malek bedienten Mikros und Aufnahmegerät.

Und dann gab es noch Nachrichtensprecher, Moderatoren, Experten und eine Musikredaktion. 52 Minuten Bürgerfunk – da hat jeder reichlich zu tun.

Aufgegriffen wurden Themen, die Schüler direkt angehen. Etwa der Umweltschutz. Außerdem geht es in der Sendung auch um die Kinderrechte. Die jungen Reporter mussten sich dafür erst einmal mit Recherchen im Internet und in Büchern schlau machen. Dann starteten sie eine Umfrage in den Nachbarklassen. Chefredakteurin Isabel: „Wir haben uns die Themen alleine ausgesucht.“