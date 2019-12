„Man muss alles sehr klein schneiden“, erklärt die 34 Jahre alte Samar Hammoud. Sie steht in der Küche des WeBikul und bereitet mit gekonnten Handgriffen den typisch libanesischen Salat Taboule zu. Schneller als das Auge sehen kann vermengt sie Tomaten, Petersilie, Minze und grüne Zwiebeln. Danach gibt sie das Sonnenblumenöl hinzu und meint: „Olivenöl schmeckt in dem Salat nicht.“

Während Hammoud den Salat zubereitet, spielen zwei ihrer Kinder im WeBikul. Alle paar Minuten schaut sie nach, dass es ihnen gut geht und widmet sich dann der Zubereitung des Salats.

„Alle arabischen Leute machen diesen Salat“, meint Hammoud, während sie gut umrührt. Die Zutaten kaufe sie in einem libanesischen Laden in Münster. „Wenn wir keine Zeit haben, nach Münster zu fahren“, erklärt sie, „dann kaufen wir auch im türkischen Markt in Greven ein.“

Nach wenigen Minuten ist der Salat komplett fertig angerichtet und Hammoud bringt ihn in den Seminarraum des WeBikul auf den Tisch. Dazu wurde noch Couscous angerichtet.

„In fünf Monaten sind wir vier Jahre in Deutschland“, erzählt Hammoud. „Mein Mann war Reinigungskraft im Krankenhaus und ich habe mich um die Kinder und den Haushalt gekümmert“, erklärt sie von ihrem Leben im Libanon. Nach Deutschland seien sie gekommen, da es zu viele Probleme im Libanon gegeben hat. „Der Kindergarten meiner Kinder wurde zerbombt.“

Deswegen flohen sie mit ihren vier und fünf Jahre alten Kindern nach Deutschland. Ihre Familie lebe noch im Libanon, es gebe aber wenig Essen, keine Arbeit und kein Geld. Hammoud und ihre Familie lebten erst fünf Monate in einem Heim in Aalen, dann kamen sie nach Hörstel und nun wohnen sie schon einige Zeit in Saerbeck. „Mir gefällt es hier sehr gut“, erklärt die Libanesin vom Leben in der Gemeinde. „Ich mache zusammen mit meinem Mann einen Sprachkurs im WeBikul.“

Im Januar nächsten Jahres stehe dann der Test für den A1-Sprachkurs an. Hammouds Ziel: „Ich möchte weitere Sprachkurse machen und dann arbeiten. Dafür brauche ich noch eine Arbeitsbescheinigung.“

Am liebsten würde sie als Putzfrau arbeiten. Eine Sache störe sie nur etwas: „Leider fahren in Saerbeck wenig Busse am Wochenende.“ – Deswegen gestalte sich flexibles Arbeiten etwas umständlicher.

Während sie ihre jüngste Tochter im Arm hält, sagt sie stolz: „Sie ist ein Jahr und 15 Tage alt.“ Sie legt ihre Tochter zum Schlafen und erklärt: „Während des Sprachkurses wird unsere Kleine im WeBikul betreut.“ Ihre weiteren drei Kinder besuchen die Schule und den Kindergarten. Neben den Sprachkursen gehe sie zu den Frauentreffen in Saerbeck, koche für die Familie und kümmere sich zusammen mit ihrem Mann um den Haushalt. „Und wenn die Kinder schlafen, dann lerne ich immer noch etwas“, meint Hammoud und lacht: „Meine älteren Kinder wollen nur noch Deutsch sprechen.“ Deswegen habe sie auch daheim immer wieder Übung. Hammoud räumt die Küche genauso schnell auf, wie sie auch gekocht hat – ein paar Handgriffe und schon ist die alles blitzblank.