Gleich zu Beginn kam der Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht auf einem weißen Pferd in die Halle galoppiert und hatte für alle Kinder einen Stutenkerl im Gepäck. Dieser wurde sich dann auch verdient, denn die kleinsten Voltizwerge führten stolz auf ihren neuen Pferden vor, was Sie seit dem Sommer schon alles gelernt haben.

Im Anschluss zeigte die Turniermannschaft einen Ausschnitt aus ihrem Programm. Bei Kaffee, Punsch und kleinen Leckereien konnten alle ein paar nette, adventliche und sportliche Stunden zusammen verbringen.

Der Dank galt allen Trainerinnen und in erster Linie der Familie Brockmeyer, die die Voltigierer Jahr für Jahr so toll unterstützen.