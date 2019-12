Eine schriftliche und mehrere praktische Prüfungen im Bereich der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung standen laut Pressemitteilung der Grevener Feuerwehr auf dem Programm. Die Lehrgangsteilnehmer waren zwischen Oktober und Dezember an zahlreichen Wochenenden und Abenden an der Feuer- und Rettungswache am Hansaring von erfahrenen Feuerwehrleuten ausgebildet worden.

Lehrgangsleiter Christian Wietkamp zog eine positive Bilanz und lobte die Teilnehmer für ihr Engagement und den guten Teamgeist. Auch Sebastian Greufe, kommissarischer Leiter der Feuerwehr, freute sich über den Nachwuchs: „Mein Dank gilt allen Ausbildern, die ihre Freizeit dafür aufgewendet haben.“ Doch das Lernen ist damit nicht vorbei, im Anschluss folgen nun der Funklehrgang und der Atemschutzlehrgang.

Zusätzlich zu den Lehrgängen und Einsätzen treffen sich die Feuerwehrleute jedes Löschzuges zweimal im Monat zum Übungsabend. Denn der Einsatzalltag bei der Freiwilligen Feuerwehr ist vielfältig und erfordert umfassende Kenntnisse, beispielsweise bei der Bedienung der Fahrzeuge und Geräte sowie auch mit Blick auf die Einsatzabläufe.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist Nachwuchs immer herzlich willkommen. Wer Interesse zum Mitmachen hat oder einfach mal reinschnuppern will, kann sich gerne melden unter info@feuerwehr-greven.de.