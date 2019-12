Fladenbrot aus der Asche

Es ist kühl in der St. Mary‘s Kirche. Tobias Busche sitzt auf einem der bunten Stühle neben der Krippe. Er ist als Pastoralreferent für die Sternsinger, die Pfadfinder, die Kommunionvorbereitung zuständig. Überall, wo die biblische Geschichte einfach erklärt werden muss. Der richtige Mann für unsere Fragen: „Was haben eigentlich Maria und Josef so gegessen?“

„Interessante Frage“, sagt er. Josef war Handwerker auf dem Bau, Maria war im Haus tätig: „Keine bettelarmen Leute, aber nicht reich.“

Die Frauen holten das Wasser aus dem Brunnen. „In kleinen Orten waren das eher Erdlöcher“, sagt Busche. Dann mahlten sie Korn auf einem Stein zu Mehl. Ein Feuer wurde entfacht, in der Glut wurde das Fladenbrot in der Asche gebacken.

„Mit unseren Hygieneregeln“, sagt der Bibelkundige, „konnte man den Leuten nicht kommen.“ Die Asche wurde vor dem Essen abgeklopft. Nur in besseren Häusern gab es auch damals schon Steinöfen.

Gegessen wurde in der heißen Region – damals war Palästina römische Provinz – abends. Zum Fladenbrot gab es Linsen, Bohnen und das Gemüse der Saison. Vermutlich auch Früchte, Feigen, Trauben, Datteln. Gegessen wurde auf dem Boden, die Familie saß um die Schüssel herum, man aß mit den Fingern.

Nur an Festtagen gab es, was heutzutage fast täglich aufgetischt wird: Fisch, Fleisch und Wein. Schwein war – wie heute – bei den frommen Juden tabu. Damit niemand beim Essen mit „unreinem“ Blut in Berührung kam, wurden die Tiere geschächtet, sie bluteten aus. „Koscher“ war das Fleisch dann. Die Muslime, deren Religion erst 500 Jahre später gegründet wurde, nennen dies „hallal“.

In der Weihnachtsgeschichte gehen die hochschwangere Maria und Josef auf die Reise von Nazareth nach Bethlehem. „Nazareth war ein Kaff“, sagt Tobis Busche, der bei Google-Maps nachgesehen hat, dass die Strecke etwa 30 Kilometer lang ist, mit dem Auto 40 Minuten. „Bei den Pfadfinder rechnen wir mit fünf Kilometern pro Stunden Fußmarsch“, sagt er. Vermutlich hat aber die heilige Familie eher zwei Tage gebraucht, um in Josefs Geburtsstadt anzukommen, wo sie sich von zählen lassen sollte.

„Auf der Reise werden sie Fladenbrot dabei gehabt haben, vielleicht auch etwas getrockneten Fisch oder trockenes Fleisch“, vermutet Busche. Nur derart konservierte oder gesalzene Lebensmittel hielten die heißen Temperaturen aus.

Hinter ihm die Krippe ist ein netter Holzstall mit Holzmulch auf dem Boden. Maria und Elisabeth, beide schwanger, stehen sich gegenüber. Beide wirken etwas verklärt. Tatsächlich muss man sich die Ställe um Christi Geburt eher wie Löcher oder Höhlen im Felsen vorstellen. Von Komfort keine Spur.

Das Thema Essen zieht sich später durch die Geschichte der Christenheit. Die Juden schmähten die ersten Jünger Christi als „Fresser und Säufer“, sagt Busche. Kein Wunder, Jesus benutzt das himmlische Festmahl immer als Bild für den Himmel. Wo er mit seinen Jüngen auftaucht, lässt er sich zum Essen einladen.

Was die besonders frommen Juden seiner Umwelt besonders ärgerte: Er setzte sich auch mit Römern, also ungläubigen Nicht-Juden an den Tisch. Die verbindenden Symbolik der Tischgemeinschaft sollte nicht jedem gegönnt sein.

Voller Symbolkraft ist das letzte Abendmahl an Gründonnerstag. „Das war ein jüdische Festmahl zum Seder-Fest“, sagt Busche. Was hier auf den Tisch kam, hatte etwas zu bedeuten. Charosset, eine Mischung aus Apfel-Feigen-Nüssen, als Symbol für den Lehm, mit dem die Israeliten in der Knechtschaft Ziegel herstellen mussten. Oder Beitzahl, ein gesottenes Ei als Zeichen der gebrechlichen menschlichen Geschicke. Fromme Juden feiern dieses rituelle Essen heute noch.

Das rituelle Abendmahl hat den Christen später bei ihren Gegnern den Vorwurf eingebracht, sie seien Kannibalen. Das steht so im Johannes-Evangelium. Zitat Jesu beim letzten Abendmahl: „Wer mein Fleisch kaut und mein Blut trinkt, bleibt in mir.“

Aber da verweist Busche darauf, dass es hier nicht ums Essen geht. Sondern um das Aufnehmen seiner spirituellen Persönlichkeit, seiner Lehre. „Die Hostie an sich ist nur Esspapier“, sagt er, „und trotzdem steht sie für die Persönlichkeit Jesu – das ist ein Mysterium, das muss man glauben.“