Neu im Programm sind auf Nachfrage wieder ein Ukulelekurs für Anfänger, ein Blockflötenkurs und ein Blechbläserensemble für erwachsene Wiedereinsteiger sowie Tagesworkshops im Bereich Sprechtraining und Rock-Pop-Gesang.

Wieder im Programm sind die beliebten Trommelkurse in Emsdetten und Greven, Querflöte für Erwachsene, Einführung in das Musizieren mit dem Dudelsack und Schottisches Trommeln mit den Ems-Highlandern sowie Stimmbildungs- und Gesangskurse, schreibt die Musikschule.

Das neue Projektheft liegt in den Büros der Musikschule in Greven und Emsdetten aus sowie an den üblichen Stellen der Rathäuser in Greven, Emsdetten und Saerbeck, den Verkehrsvereinen, Büchereien und zahlreichen weiteren Orten. Es kann selbstverständlich auch unter www.musikschule-ges.de heruntergeladen werden. Auf ihrer Internetseite nimmt die Musikschule auch gerne die Anmeldungen online entgegen. Kontakt: ✆ 0 25 71/92 08 11, E-Mail info@musikschule-ges.de.