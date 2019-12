Das geht natürlich besonders gut mit einem Krippenspiel, so wie im Familiengottesdienst am Nachmittag des Heiligen Abends.

„Wir feiern die Geburt Jesu, und deshalb singen wir ihm zuerst einmal ein Geburtstagslied“, so Pfarrer Uwe Völkel, der sich freut, das Justina Heggelmann gemeinsam mit einigen Kindern und Eltern ein Krippenspiel auf die Beine gestellt hat. Beim Singen des Geburtstagsliedes geht es lautstark zu mit stampfen und klatschen.

Die kleinen Akteure sind schon etwas ausgeregt. Doch dann beginnt Uwe Völkel: „Es begab sich aber zu der Zeit…“. Bekannte Worte für die größeren Kinder und die Erwachsenen. Jetzt können die Schauspieler agieren. Der Ausrufer (Valentina Claas) verkündet die Botschaft, dass sich alle in ihren Geburtsort begeben müssen in so lustiger Form („…die wollen nur unsere Steuern“), dass einige Besucher schon sehr lachen müssen. Ernsthaft und ganz bei der Sache sind Maria, Josef, die Hirten, die Engel, die heiligen drei Könige und das Mädchen, das gleich in drei Rollen als unterschiedliche Wirtinnen schlüpft, bei der Sache. Die Kleinen machen ihre Sache einfach super, während Marina Utmann die Weihnachtsgeschichte von Szene zu Szene von der Kanzel aus vorliest. Tessa, Sophie, Anni, Melia, Lukas, Elias, Toll, Josy, Karla und Lea sind voll bei der Sache, sprechen ihre Texte, ohne zu haspeln ins Mikrofon. Der Applaus ist den jungen Schauspielern zwischen fünf und ach Jahren sicher.

„Danke, das habt ihr ganz toll gemacht“, bedankt sich Uwe Völkel bei den Kindern und bei den helfenden Eltern.

Dann erklingen altbekannte Weihnachtslieder, und am Ende, wie es sich für diesen Gottesdienst gehört, erlischt das Licht. Nur die Kerzen am Weihnachtsbaum brennen und „Oh du Fröhliche“ schallt durch die Erlöserkirche.