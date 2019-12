Hohe Zahl ist nicht hinnehmbar

Herr Schade, Sie kennen die Studie und die Ergebnisse. Alarmiert Sie das?

Schade: Das ist ja nur eine Seite der Medaille. Die Hauptbotschaft ist: Deutschland liegt bei der Pisa-Studie deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Wie schon 2009 stehen wir im zweithöchsten Bereich und haben seit der ersten Studie deutlich zugelegt. Zudem hat sich die Schülerschaft seit 2009 sehr verändert. 2018 lag der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund rund zehn Prozent höher als 2009. Trotzdem haben wir unsere Position gehalten – bei der Lesekompetenz, in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Da ist einiges gut gelaufen. Es gibt übrigens auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die herausragend lesen kann, die liegt bei elf Prozent und ist sogar gewachsen.

Und die andere Seite der Medaille?

Schade: Ja, es gibt auch gleichzeitig 21 Prozent der 15-Jährigen, die als leseschwach einzustufen sind. Betrachtet man nur die nichtgymnasialen Schulformen, sind es sogar 29 Prozent. Das ist eine hohe Zahl, und die kann man nicht hinnehmen. Offenbar haben die Schülerinnen und Schüler die Kompetenz des Lesens schon von der Grundschule an nicht erworben. Es gibt übrigens eine Studie aus dem Jahr 1993. Danach lesen schwache Schüler am Ende der 8. Klasse lediglich 70 Wörter pro Minute, während starke Schüler 170 Wörter in der Minute lesen. Das heißt, die Schüler, die nicht gut lesen können, sind damit beschäftigt, die Worte zu entziffern, nicht den Sinn des Textes zu verstehen. Das ist problematisch. Und noch eine Anmerkung: Die deutschen Schüler sind Spitzenreiter beim Strategiewissen. Also, sie wissen um Lesestrategien, wissen, wie man Schlüsselworte markiert, wichtige Textstellen unterstreicht, Worte herausschreibt. Aber es gibt offenbar eine Gruppe, die das nicht anwendet.

Die einen geben den Eltern die Schuld, weil sie Kindern nicht mehr vorlesen. Experten sagen, dass die soziale Herkunft eng mit dem schulischen Erfolg von Kindern verknüpft ist. Teilen Sie diese Auffassung?

Schade: Von Schuld will ich nicht sprechen. Aber offenbar können Defizite nicht in der Schule kompensiert werden. Mich macht auch nachdenklich, dass knapp die Hälfte der deutschen Schüler sehr ungern liest. Das ist in anderen Ländern nicht so stark ausgeprägt. Und es ist auch richtig, dass in Deutschland der Zusammenhang von sozialem Status und Lesekompetenz besonders ausgeprägt ist. Hier ist eine große Ferne zu Büchern und zum Lesen zu verzeichnen.

Kann und muss Schule das Defizit beim Lesen auffangen?

Schade: Sie tut es zum Teil – das zeigt sich zum Beispiel beim Thema Integration. So sind bei Kindern mit Migrationshintergrund in der zweiten Generation deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Aber an anderer Stelle ist die Förderung offenbar noch nicht ausreichend. An den Schulen wird schon einiges getan in Sachen Leseanimation, beispielsweise der Besuch von Bibliotheken, Vorlesewettbewerbe, Vorstellung von Büchern. In der Regel sind wir da gut aufgestellt. Dann gibt es den zweiten Bereich: Textverständnis. Da gibt es Luft nach oben. Als Bezirksregierung sind wir in diesem Bereich tätig geworden. In Zusammenarbeit mit der Uni Münster wurde das Konzept der Leseschule NRW eingeführt. Dort werden Lehrer und Lehrerinnen qualifiziert als „Ansprechpartner für durchgängige Leseförderung“. Diese beschränkt sich nicht nur auf ein Fach und soll Lesen von der Grundschule bis zur Oberstufe fördern. Dabei geht es auch darum, Strategien zu habitualisieren, sodass diese in Fleisch und Blut übergehen. Bis November wurden 51 Lehrerinnen und Lehrer qualifiziert, in einer zweiten Kohorte sind es 40 Lehrkräfte. Diese sollen Strategien einer durchgängigen Leseförderung an den Schulen entwickeln. Kinder sollen für das Lesen, für Bücher begeistert werden. Dabei ist Lesen ein anstrengender Prozess. Denn die Bilder im Fernsehen und auf dem Computer sind viel leichter aufzunehmen. Zudem muss für uns klar sein, Lesen ist nicht nach vier Jahren Grundschule beendet. Lesen lernen ist ein Prozess ein Leben lang. Und: „Du musst lesen!“ geht gar nicht.

Manche sagen sogar, die Demokratie sei in Gefahr, wenn Kinder nicht mehr lesen lernen, sich nicht mehr selbst Wissen durch Lesen aneignen können.

Schade: Zugespitzt ja. Lesen ist eine zentrale Kompetenz. Nur wer lesen kann, kann Positionen und Meinungen auch erkennen und bewerten. Meine Schülerinnen und Schüler haben mich immer gefragt: Warum lesen wir uralte Gedichte und Romane? Weil das alles „gemachte“ Texte sind, die Strukturen haben, Autoren mit Intentionen haben. Wenn ich die durchschaue, bin ich auch kompetent. Wenn ich sie verstehe, kann ich auch selbst Position beziehen. Wenn das fehlt, leidet meine Urteilsfähigkeit.