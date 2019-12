Angeln ist nicht nur Spaß, Sport, Entspannung, sondern auch Gewässerpflege. Der Angelverein ist nicht nur Grevens zweitgrößter Sportverein, sondern auch der größte Naturschutzverein der Stadt. Jedes Mitglied leistet jährliche Arbeitsstunden an den Gewässern, heißt es in einer Presseinformation des Vereins.

Verstärkt werden in diesem und im nächsten Jahr zusätzliche Nistkästen primär für Meisen an den Gewässern aufgehängt, den ersten Schwung neuer Bruthilfen brachte die Jugendgruppe im Rahmen eines Arbeitseinsatzes an.

Gewollter Nebeneffekt ist, dass die zur Plage gewordenen Eichenprozessionsspinner zurückgedrängt werden, denn gerade Angler sind durch die Raupen gefährdet. Alle Gewässer haben einen guten Bestand an Eichen. In den vergangenen beiden Jahren waren viele Angelstellen durch Nester bedroht und konnten allenfalls eingeschränkt genutzt werden.

Experten bestätigten, dass sich Meisen mittlerweile auf die neue Nahrungsquelle eingeschossen haben und die Raupen in einem frühen Stadium fressen. Da die Plage laut diesen Experten noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, hofft der Verein durch die Nistkastenaktion zumindest eine Eindämmung an beliebten Angelplätzen zu erreichen, heißt es in der Presseinfo.