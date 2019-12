Das Rathaus im Wohnzimmer

Für Nora Hegemann ist es schon klar: „Ich will das auf jeden Fall auch machen.“ Die Münsteranerin arbeitet im Grevener Rathaus im Bereich Allgemeiner Service. In Zukunft wird sie einen Teil ihrer Arbeitszeit Zuhause leisten können. Fachbereichsleiter Mario Huslage ist sicher: „Wir werden deutlich flexibler sein als mit der früher üblichen Telearbeit.“

300 Mitarbeiter arbeiten für die Stadt Greven, rund 150 kämen für mobiles Arbeiten in Frage – man muss dafür schon eine Bürotätigkeit haben. Wer im Bürgerbüro sitzt, kann das schlecht in die heimische Küche verlegen.

Immerhin haben unlängst rund 80 städtische Mitarbeiter an einer Informationsveranstaltung teilgenommen. Mobiles Arbeiten ist ein modernes Thema, weiß Huslage, in Bewerbungsgesprächen mit jüngeren Kandidaten spielt es immer wieder eine Rolle.

Gemeinsam mit dem Personalrat des Rathauses wurde ein Kodex für die Verwaltung erstellt. So darf die Mobil-Arbeitszeit nicht mehr als 60 Prozent betragen. Der Schreibtisch im Rathaus bleibt erhalten.

Allerdings ändert sich der Zeitrahmen für die Arbeit. Während die Arbeitszeiten heute flexibel von sieben bis 19 Uhr gehen, können Mobil-Arbeiter schon morgens um 6.30 Uhr anfangen und müssen erst um 22 Uhr aufhören. Für alle, die Arbeit oder Familie, Job oder Pflege verbinden wollen, gibt das mehr Freiheit.

Technisch ist dafür gesorgt, dass das Wochenende tabu ist. Nora Hegemann, die zur Arbeitsgruppe gehörte, in der die neuen Regeln aufgestellt wurden: „Technisch kommt man dann gar nicht in unser System.“

Technisch werden die Rathaus-Mitarbeiter über eine sogenannte Citrix-Farm arbeiten. Sie können sich dabei von jedem Rechner aus auf ihren Arbeitsplatz wählen. Mario Huslage: „Allerdings muss man sich dafür zweifach authentifizieren.“

Das heißt, auch wenn ein Laptop mal gestohlen wird, könnte der neue Besitzer sich nicht in den Rathaus-Computer wählen. Die Sicherheit wird über einen Daten-Stick und eine zusätzliche SMS garantiert.

„Wichtig ist, dass die Mitarbeiter erreichbar sind“, sagt Mario Huslage. Aber Anfang kommenden Jahres soll es auch möglich sein, das Diensttelefon umzuleiten.

Während in den Anfängen der Telearbeit sehr hohe Anforderungen an die Heim-Arbeitsplätze gestellt wurden – etwas was Möbel und Licht angeht – so lässt das mobile Arbeiten mehr Freiraum. Mit Laptops sind die Stadtmitarbeiter nicht an ihr Arbeitszimmer gebunden.

Freie Ortswahl – aber dabei muss der Datenschutz gesichert sein. Es gilt weiter: Sensible Akten dürfen nicht mit nach Hause genommen werden. Zwar haben die Mitarbeiter über ihren Datenzugang Zugriff zu allen digitalisierten Unterlagen, aber Ausdrucke auf dem heimischen Drucker sollen nicht möglich sein. Huslage: „Die Mitarbeiter, die das machen, müssen natürlich schon nachweisen, dass sie die Technik beherrschen.“

Andere Unternehmen haben längst festgestellt, dass Home-Arbeiter oft sehr effektiv sind. Der Bürokaffee, der Schwatz mit den Kollegen entfällt. „Aber es ist eine Herausforderung für die Führungskräfte“, ist sich Mario Huslage sicher.

Wenn Sachbearbeiter zum Beispiel eine bestimmte Fallzahl abzuarbeiten haben, lässt sich die Arbeit gut abschätzen. Wenn sie konzeptionell arbeiten, dann lässt sich das weniger gut bemessen. Vertrauen bleibt wichtig. Huslage: „Uns ist es wichtig, dass wir bei der mobilen Arbeit die Bindung zu den Mitarbeitern nicht verlieren.“