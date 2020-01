Ende Dezember in der Stadtbibliothek: Neben dem Weihnachtsbaum stehen viele große und kleine Geschenke, geschmückt mit einem gelben Stern als Anhänger. Sie wurden von Bürgern der Stadt liebevoll verpackt und beinhalten die Wünsche der Kinder aus dem Rheinenser Kinderheim.

Kinder und Jugendliche der Malteser Jugend Greven machten sich auf den Weg nach Rheine und übergaben dort die Geschenke. In den zurückliegenden zehn Jahren ist die Aktion ein fester Bestandteil bei der Malteser Jugend Greven und der Stadtbibliothek Greven geworden. „Im ersten Jahr waren wir alle sehr aufgeregt. Wird die Wunschzettelaktion gut angenommen?“, erinnert sich Gruppenleiterin Nathalie Boury. Die Sorgen waren unbegründet. Die Wunschzettelaktion hat viele Freunde gefunden. „An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die Jahr für Jahr Wünsche erfüllt haben“, heißt es in einer Mitteilung der Malteser-Jugend.

Die Wunschzettel gingen auch bei der letzten Aktion wieder weg wie warme Semmeln. „Wir möchten uns bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken“, sagt Claudia Lüchtenborg (Stadtbeauftragte), „es waren zehn wundervolle Jahre und hat uns sehr viel Spaß bereitet.“

Die Malteser Jugend ist sich sehr sicher: es soll eine neue Sozialaktion geben. „Nun nehmen wir uns nächstes Jahr eine kreative Denkpause“, erläutert Gruppenleiterin Nadine Laznik, „wir werden an einer neuen Sozialaktion tüfteln und uns dann zurückmelden.“