Wer möchte, kann sich in diesem Jahr außerdem auf Reise mit dem Ferienkisten-Team begeben. In den Sommerferien steigen drei Freizeiten. Die Anmeldungen dafür und für die Wochenprojekte sind ab dem 15. Januar auf einem neuen Anmeldeportal möglich.

Der Auftakt zum Ferienprogramm erfolgt am 6. April. Dann sind die Ferienkistenkinder und das Team der Abenteuerkiste auf dem Kinderbauernhof Wigger zu Gast. Dort, wo die Ferienkiste sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien ihr Hauptquartier aufschlägt, erwartet die Kinder eine Ferienzeit mit Spiel und Sport, Kreativangeboten, Musik und Theater.

Die Kinder melden sich für jeweils eine Ferienwoche an. Das Programm findet täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Bei Bedarf ist auch eine Betreuung ab 7.30 Uhr möglich.

Das Anmeldeportal ist ab dem 15. Januar geöffnet. Dort können Eltern ihre Kinder registrieren und zu den einzelnen Wochen anmelden. Neu in diesem Jahr ist, dass es direkt eine Bestätigung gibt. Somit entfallen die bisherigen Wartezeiten bei der Bearbeitung der Anmeldungen. Nicht nur das Anmelden wird komfortabler. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze wurde noch einmal erhöht. In diesem Jahr können über 1500 Mädchen und Jungen schauen, was in der Ferienkiste steckt.