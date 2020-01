Bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 9 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Ford Mustang die B 481 in Richtung Münster. Zwischen den Kreuzungen zum Grünen Weg und der Königstraße kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitplanken, wurde wieder auf die Straße geschleudert. Ein entgegen kommender Opel konnte nicht ausweichen und krachte in die Fahrerseite des Mustangs.

Der Fahrer des Mustangs wurde lebensgefährlich verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack heraus geschnitten werden. Die beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Auch der Fahrer des Opels, ein 27-jähriger Mann aus Nordwalde, erlitt nur leichte Verletzungen.

Die Bundesstraße bleibt derzeit zur Untersuchung und Räumung der Unfallursache gesperrt. Der Verkehr schlängelt sich teilweise durch die Grevener Innenstadt und sorgt dort für Staus. Auch auf der Bundesstraße bilden sich lange Schlangen.