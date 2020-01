In den vergangenen sieben Jahren war Krobisch bereits über sein Schulleitungsamt hinaus für die Bezirksregierung als Moderator für Schulleitungsqualifizierungen und als Trainer für Schulentwicklungsberater tätig. Der Bedarf dafür wachse kräftig: Die Einrichtung von Talentschulen in NRW habe den Bedarf an Schulentwicklungsberatung im Regierungsbezirk drastisch erhöht, heißt es.

Krobisch` Verabschiedung wird am 28. Februar stattfinden.

Volker Krobisch wurde 2009 zum Nachfolger von Rosemarie Schulte bestimmt, die sich nach elf Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte. Anfang 2010 trat er seine Stelle an. Zwischenzeitlich hatte August Schafstedde die Schule kommissarisch geleitet.

Krobisch arbeitete vorher an verantwortlicher Stelle in einem Kommunikationsunternehmen im Frankfurter Raum. Von 1999 bis August 2008 war der promovierte Lehrer mit der Lehrbefähigung für Deutsch und Geschichte an einem Gymnasium in Frankenberg.