Nun steht das erste lockere Spiel gegen Blau Weiß Aasee an: Am Samstag, 25. Januar, um 11 Uhr, in der Soccerhalle an der Gutenbergstraße.

Der Münsteraner Club kann auf eine lange Traditionen von integrativen Teams zurück schauen. Inzwischen spielen dort über 80 Kickerinnen und Kicker mit Handicap in vier Teams, die im Wesentlichen in Altersgruppen eingeteilt sind.

Der Verein hat viele Auszeichnungen für sein Engagement erhalten, unter anderem vom Deutschen Fußballbund DFB, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zuletzt wurde der Vereinskoordinator und Kreisvorsitzende für integrativen Fußball, Dietmar Sonius, persönlich von Uwe Seeler ausgezeichnet.

Dietmar Sonius wird am 25. Januar mit seinem Aasee-Team erster Gegner des Lebenshilfe / SC Greven 09 – Teams sein und freut sich, dass auch in Greven ein integratives Team entwickelt wird.

Dieses Team mit Aktiven aus Greven, Emsdetten, Ladbergen und Lengerich trifft sich an jedem zweiten Samstag in der ungeraden Kalenderwoche von 11 bis 13 Uhr in der Soccerhalle an der Gutenbergstraße / Greven mit großer Begeisterung; das Motto: „einfach Fußball spielen“.

Wenn es wieder wärmer wird, wird auf dem kleinen Kunstrasenplatz in der DW Werbung Arena bei Greven 09 an der Schützenstraße gespielt.

Interessierte, insbesondere mit Handicap, sind herzlich willkommen. Einfach nur Turn- oder Fußballschuhe mitbringen und mitmachen.

Für Fragen stehen Tom Berlage, Jana Oetker und Klaus Gellenbeck gerne zur Verfügung ( ✆ 02571-588480).