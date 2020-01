Willie ist eine international bekannte Choreographin, Tänzerin und Lehrerin. Sie kreierte schon viele Shows in Frankreich und Deutschland, nahm an einigen Europäischen Battles wie dem Juste Debout World Championship in Paris teil, und war in so manchen TV-Shows zu sehen. Sie beherrscht verschiedene Styles wie House Dance, HipHop, Voguing, Top Rock, Dancehall, Afro und Contemporary, die sie alle in ihre Workshops einfließen lässt.

Für die Teilnahme an den Workshop sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich. Willie Stark liegt am Herzen, den Leuten die Liebe zum Tanzen nahezubringen. Die Teilnehmer erwartet ein einzigartiger, energievoller Tanz. Der Stil kann als „leichtfüßig“, „schwebend“, grazil“, und „Energievoll“ beschrieben werden. „Lasst euch auf die kreativen Bewegungen ein und lernt die dynamischen Moves dieser außergewöhnlichen Tänzerin“, heißt es in der Presseinfo.

Anmeldungen bei Lena Schwabe unter ✆ 0152 / 7626890. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro und sind nach Anmeldung im Büro der Abenteuerkiste zu entrichten.