Die Erlöse aus Michael Hillebrandts Spendenaktion sind für den Hospizverein Ochtrup-Metelen bestimmt. Der Verein initiiert mit Kirchenvertretern, Ärzten, Hebammen und Bestattern den Arbeitskreis „Sternenkinder“. Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die rund um die Geburt herum verstorben sind. Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann sich an die Tischtennisabteilung des SC Arminia wenden. Sie nimmt die Geldbeträge entgegen und leitet sie an den Hospizverein weiter (www.timo.scheipers@t-online.de). Titel