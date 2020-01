Renaturierung ohne neue Energien

Die eingeplanten Mittel aus dem Haushalt der Europäischen Union sind längst perdu. Mit rund 14 Millionen Euro hatte die Stadt für das Projekt Energie-Gewinnung aus Kollektoren und die energetische Sanierung des Rathauses gerechnet.

Nach der Genehmigung durch das Regierungspräsidium im März 2019 hatte der Naturschutzbund dagegen vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben.

Damals hatte der Leiter der Biologischen Station Dr. Michael Harengerd darauf verwiesen, dass die Emsaue ein wertvolles FFH-Schutzgebiet sei. Von den Kollektorschlangen, die in der Nähe der Fußgängerbrücke über die Ems verbuddelt würden, gehe aber eine Gefahr für Fauna und Flora aus. Überdies, so der Nabu, sei es sinnvoller, die Erdwärme aus einer Ackerfläche zu ziehen als aus dem Emsufer.

Stadt und Regierungspräsidium in Münster sahen das anders. Bürgermeister Vennemeyer verwies auf seine Gutachter, die eine jährliche CO-Einsparung von 650 bis 700 Tonnen versprechen würden. Seit März 2019 liegt die Sache nun beim Verwaltungsgericht und wird, so der Fachjargon, „ausgeschrieben“. Die Kontrahenten tauschten Stellungnahmen mit dem Gericht aus.

Zwischendurch verstrich die Frist zur Beantragung der EU-Mittel. „In dieser Förderperiode“, so Mario Huslage, der das Projekt im Rathaus organisiert, „wird es keine Mittel mehr geben.“ Ein Bau der Kollektoranlage ohne Zuschüsse und den Ausgleich eine „Wirtschaftlichkeitsnachteils“ – wie bei anderen regenerativen Energieanlagen – gehe nicht.

Federführend in dem Verfahren ist das Regierungspräsidium. Aus dessen Sicht hat ein anderes Projekt weiter Vorrang, in das die Grevener Energiegewinnung eingebettet gewesen ist. Die Renaturierung der Ems auch zwischen Schöneflieth und Emsbrücke soll weitergehen. Im Bereich des Freibads haben die Bagger bereits zugeschlagen. Doch mit der Klage des Nabu ist der Weiterbau des letzten Teilstücks auf Grevener Stadtgebiet ebenfalls gestoppt.

Beim Regierungspräsidenten will Pressesprecherin Ulla Lütkehermölle zwar noch nichts bestätigen. Immerhin kündigte sie an, die Stadt werde sich schriftlich in den nächsten beiden Wochen melden. Wenn Greven auf die Kollektoren offiziell verzichtet, könnte das übrige Verfahren weiterlaufen. Hinter der Renaturierung steht auch der Nabu.