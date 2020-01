Zweimal war er bereits mit Drogen erwischt worden, ohne dass die Staatsanwaltschaft ermittelte. Gestern wurde der Grevener wegen unerlaubten Drogenhandels in 14 Fällen, davon einmal in nicht geringer Menge von 128 Gramm, beim Jugendschöffengericht in Rheine verurteilt: zu einer Geldauflage von 2000 Euro für einen gemeinnützigen Verein, regelmäßigen Drogentests, Besuch einer Selbsthilfegruppe für ein Jahr und drei Drogenberatungsgesprächen.

Damit blieb das Gericht unter dem Antrag des Staatsanwaltes, der eine Geldauflage von 3600 Euro beantragt hatte. „Sie haben vor der Verhandlung eine Menge Pluspunkte gesammelt, deswegen wollen wir Ihre berufliche Karriere nicht nachhaltig beeinflussen“, begründete der Richter das milde Urteil. Zwischen Oktober 2018 und dem 13. Dezember 2018 verkaufte er 14 Mal Marihuana an Freunde. Die Drogen hätte er am Hauptbahnhof in Münster gekauft, wie er sagte. Bei den Abnehmern handelt es sich um Freunde in Ladbergen und Greven, die zwischen ein und acht Gramm für je zehn Euro das Gramm kauften. Aus diesem Verkauf muss er den Erlös von 400 Euro an die Landeskasse in Raten von 200 Euro monatlich zahlen.

Im Dezember 2018 geriet er in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten in seinem Fahrzeug 128 Gramm Marihuana sicher. In seiner gut bürgerlichen Familie führte das zum Schock. „Seitdem habe ich nichts mehr genommen“, versicherte der Angeklagte. Seine Mutter sorgte dafür, dass er sofort Therapiemaßnahmen einleitete. Er ging in eine Selbsthilfegruppe, die ihm sehr gut getan habe. Dem Gericht legte er eine Bescheinigung von einem Bluttest vor, der hinsichtlich Drogen negativ war. Sein Führerschein wurde im November 2019 eingezogen. Jetzt muss er ein Jahr warten, bis er ihn neu beantragen kann.