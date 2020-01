„Ein bisschen Unterstützung würde den Herren bei der vorhandenen Frauenpower bestimmt helfen“, teilt Chorleiterin Martina Eßing lachend mit. Der Chor singt nicht nur Gospels, sondern auch manchen Rock-Klassiker.

Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht, da Singen bekanntlich jung hält. Der Chor probt jeden Montag um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche in Reckenfeld. „Wir laden jeden, der Lust am Singen hat, herzlich ein, vorbei zukommen“, richtet die Chorleiterin einen Aufruf an alle sangesfreudigen Männer und Frauen der Umgebung, denn in allen Stimmlagen sind neue Sänger und Sängerinnen herzlich willkommen.

Eine gute Gelegenheit, den Chor kennenzulernen, bietet der interne Workshop am 8. Februar bei dem, in Vorbereitung auf ein Gemeinschaftskonzert mit Kirchen- und Posaunenchor der Gemeinde am 1. März fleißig geprobt wird. Weitere Information über den Chor findet man auf www.gospel-mixed-voices.de.