Als fachliche Schwerpunkte wurden die naturwissenschaftlich-technischen Fächer Chemie, Physik, Informatik und aus dem gesellschaftlichen Bereich Erdkunde, Geschichte, Pädagogik und Sozialwissenschaften präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Einen konkreten Einblick erhielten die interessierten Jugendlichen und ihre Eltern auch in die zu wählenden Sprachen Niederländisch und Spanisch, die in der Oberstufe neu beginnen.

Ergänzt wurde das Angebot durch eine individuelle Laufbahnberatung für die gymnasiale Oberstufe an der Gesamtschule. Die Teilnehmer ließen sich ihre individuelle Laufbahn bis zum Abitur durch das Planungstool Lupo planen.

Dabei wurden sie aktiv von Schülern aus der Jahrgangsstufe 12 und deren Beratungslehrer unterstützt und betreut.

Erste Kontakte konnten die Jugendlichen auch im Oberstufencafé bei Getränken, Waffeln und Kuchen knüpfen. Zusätzlich stellten Schüler aus der aktuellen Jahrgangsstufe 11 den Umgang mit dem Ipad für ihre Jahrgangsstufe vor. Sie präsentierten eindrucksvoll, mit welchen Apps in der Schule gearbeitet wird und dass dies das Schulleben bereichert und erleichtert. So sind z.B. sämtliche Schulbücher als Ebook auf dem Tablet zu finden, Unterrichtsmaterialien können am Bildschirm bearbeitet werden und schwere Bücher gehören damit der Vergangenheit an.

Das Anmeldeverfahren zur gymnasialen Oberstufe für externe Schülerinnen und Schüler findet am 4. Februar von 13 bis 18 Uhr statt. Kurzentschlossene sind zu einer Beratung herzlich eingeladen. Termine werden über das Sekretariat, ✆02571/55 78 10, vergeben.