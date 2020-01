Der Standort an der Gutenbergstraße an der Ems-Sport-Arena – eher ungewöhnlich. Die Größe des Zirkus – eher bescheiden, aber mit Platz für 150 Zuschauer. Die Artisten: Mama, Papa und zehn Kinder im Alter von neun bis 20 Jahren. Aber: Der Circus Gebrüder Althoff hat dennoch einiges zu bieten, was man von einem Zirkus erwarten kann.

Rene Althoff, der Papa der Familie, ist ein Zirkus-Mensch in sechster Generation. „Ich kenne nichts anderes und ich möchte auch nichts anderes machen“, sagt er. Zirkus sei nun mal sein Leben. Und er kommt schon ein bisschen ins Schwärmen, als er aufzählt, was auf die Zuschauer wartet. Akrobatik in jeder Form, Clownerie und sogar vier Ziegen und einige Tauben sind dabei. Alle, ob nun Tier oder Mensch, haben Kunststücke gelernt, die die Zuschauer begeistern.

Der Familien-Zirkus Althoff ist ein Zirkus aus der berühmten Zirkusfamilie Althoff, eine der ältesten und größten Artisten- und Zirkusdynastien der Welt. Ihr Ursprung lässt sich bis in das Jahr 1660 zurückverfolgen. Und das erzählt Rene Althoff nicht ohne Stolz.

Zwei Vorstellungen gibt der Zirkus noch – am heutigen Samstag um 16 Uhr und am morgigen Sonntag um 14 Uhr. Und dann geht es weiter nach Emsdetten. Winterpause kennt der Familienzirkus nicht. „Wir sind das ganze Jahr unterwegs, kreuz und quer durch Deutschland“, erzählt Rene Althoff.