Zur Person

Christian Kriegeskotte wurde am 6. Oktober 1975 in Münster geboren. Nach dem Abschluss der Fachoberschulreife an der Justin-Kleinwächter Realschule und dem Abitur am Gymnasium Augustinianum war er im Zivildienst als Rettungssanitäter beim MHD tätig. Das Studium der Physik an der WWU in Münster schloss er mit einem Diplom ab. In den folgenden Jahren arbeitete er an der WWU in der Forschung. Kriegeskotte ist seit 2002 mit seiner Frau Katja verheiratet, das Paar hat drei Kinder. 2010 promovierte er in Physik und ging dann als Quereinsteiger in den Schuldienst. Aktuell ist er Abiturbeauftragter und personalverantwortlicher Schulleiter der Freien Waldorfschule Münster. Seit 2004 ist er Ratsmitglied im Grevener Rat, seit 2009 als Fraktionsvorsitzender.