Immer aktiv und gesund gelebt

Greven -

Mit guter Laune und einem Lächeln im Gesicht begrüßte Elisabeth Hahn am Samstag ihre Gäste. Anlässlich ihres 90. Geburtstags war die Familie teilweise von weit her angereist. In ihren 90 Lebensjahren hat Elisabeth Hahn viel erlebt und den zweiten Weltkrieg hautnah miterlebt. Elisabeth Hahn wurde am 21. Januar 1930 als Tochter eines Pastors bei Ordensburg im damaligen Ostpreußen geboren. „Es war in einer Gewitternacht“ berichtete sie so lebhaft, als könnte sie sich selbst noch sehr genau an ihre Geburt erinnern. Sie lebte mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern auf einem Bauernhof.