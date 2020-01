Greven -

„Die Welt, sie ist ein Irrenhaus – nur Narren halten so was aus.“ In dem Motto der Kfd-Franziskus steckt eine Menge Wahrheit, wenn man sich mal so im Allgemeinen und in der Politik umschaut. Man muss schon Spaß am Karneval haben, wenn man bereit ist, die vielen Treffen und Proben für einen Abend voller Spaß auf sich zu nehmen.