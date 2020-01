Bei den Recherchen zu diesem Thema fand Bez heraus, dass der 1889 gegründete und damit älteste Kegelklub Grevens erst seit dem Jahre 1900 den Namen „Kegelclub 1a Greven“ führte. Bis dahin hieß er „Kegelclub Greven von 1889“.

Einige Tage nachdem der Text in der Zeitung veröffentlich wurde, brauchte Bez das Kabel, um sein Handy aufzuladen. Es lag, wie schon lange, in einem alten Pokal, den er vor „gefühlten dreißig Jahren“ im Internet erstanden hatte.

Bez: „Nun bin ich in einem Alter, in dem man vom Sammler zum Verteiler wird, um das, was man liebt, nach seinem Tode vor der Vernichtung durch die Angehörigen mittels Cotainer-Wurf zu schützen.“

Er nahm sich also zum ersten Mal die Zeit, den Text auf dem Pokal zu entziffern, der nach seiner Erinnerung auf jeden Fall etwas mit Greven zu tun hatte.

Auf seiner Frontseite prangt ein großer Reichsadler. Und tatsächlich, auf der Rückseite stand: „Zur Erinnerung an den Ausflug / des Kegelklubs Allotria / Münster am 13. Aug. 1903. / Der Kegelklub Greven.“ In der Goldschmiede Haumer erfuhr Bez, dass der Pokal aus Britannium hergestellt ist, einer Hartzinnlegierung.

Nun hat Bez den Pokal aus gutem Grund nach 116 Jahren in die Hände des alten Vereins, seines Stifters, zurückgegeben. Ihm bleibt die Erinnerung an den Pokal, ein gutes Gefühl und ein ausgezeichnetes Fotos vom Pokal, hergestellt von Hans-Georg Ortmann, einem Mitglied des Kegelklubs 1a, der seit 70 Jahren bei Bertling kegelt.