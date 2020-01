Grevener rettet Fahrer aus brennendem Auto

Heinz-Dieter Drees hatte Ende November 2019 auf dem Arbeitsweg ein stark brennendes Fahrzeug bemerkt. Der 55-Jährige befreite daraus einen vorher verunglückten jungen Autofahrer. Für seinen durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Heinz-Dieter Drees aus Greven zum „Held der Straße“ des Monats Januar 2020 gekürt.

Heinz-Dieter Drees war gegen halb fünf Uhr früh am Sonntagmorgen des 24. November 2019 mit seinem Fahrzeug auf der Saerbecker Straße nahe Greven unterwegs zur Arbeit, heißt es in einer Pressemitteilung zu seiner Ehrung. Ihm fiel in der Dunkelheit ein ungewöhnliches Flackern in der Ferne auf. „Zu dieser frühen Uhrzeit ist es eigentlich immer stockduster, denn es ist ja kaum jemand unterwegs. Ich näherte mich der Lichtquelle, die nahe der an der Straße befindlichen Kneipe zu sein schien. Dann fiel mir ein Leitpfosten auf, der mitten auf dieser Bundesstraße lag“, schildert Drees die Ausgangssituation. Der Grevener kam dem flackernden Licht immer näher. „Dann sah ich endlich, woher das Leuchten kam. Gegenüber dem Parkplatz einer Kneipe lag ein brennendes Auto im Graben. Es schlugen ein Meter hohe Flammen aus der Beifahrerseite“, so der 55-Jährige: „Ich hielt an, konnte aber zunächst überhaupt nicht sehen, ob noch jemand im Fahrzeug war. Also setzte ich zuerst einen Notruf ab.“

Dann tastete sich Heinz-Dieter Drees zu dem brennenden Pkw vor: „Als ich nahe genug an den Kombi herangekommen war, konnte ich eine Person im Auto ausmachen. Gleichzeitig erschien an einem der oberen Fenster des Kneipengebäudes ein Mann. Ich rief ihm zu: ‚Da ist noch einer drin, sie müssen runterkommen! Bringen Sie einen Feuerlöscher mit!‘“

Durchs Fenster nach draußen gezogen

Der Grevener versuchte, den verletzten Fahrer aus dem brennenden Auto zu befreien: „Der junge Mann schrie heftig vor. Ich schrie ihm zu: ‚Du musst dich abschnallen, sonst kann ich dir nicht helfen, ich komme nicht an deinen Gurt ran!‘ Irgendwie schaffte es der junge Kerl, den Gurt selbst zu lösen. Mit aller Kraft zog ich ihn durch das offene Fahrerfenster nach draußen, dabei kriegte ich selbst kaum noch Luft wegen des Rauchs. Drei Meter hatte ich ihn vom Auto weggezogen, da platzte ein Reifen. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, dass ich den Gurt hätte selbst durchschneiden können, wenn ich einen entsprechenden Gurtschneider dabeigehabt hätte.“

Grevener bekommt Titel „Held der Straße“

Trotz der frühen Morgenstunde kam noch ein Fahrzeug an der Unfallstelle vorbei. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und packten mit an. Auch der Mann, der am Fenster erschienen war, kam schließlich mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Feuerwehr und Polizei rückten schnell an, das Feuer am Unfallwagen wurde gelöscht. „‚Ich muss zur Arbeit‘, sagte ich der Polizei, nachdem ich meine Meldung abgegeben hatte. Ich war dann sehr froh, als diese später bei mir anrief und mitteilte, dass der junge Mann außer Lebensgefahr sei“, erklärt der Grevener.

Für seinen Einsatz verleihen Goodyear und der Automobilclub von Deutschland Heinz-Dieter Drees den Titel „Held der Straße“ des Monats Januar 2020.