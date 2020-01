Unter dem Motto „Dütt und Dat up platt“ ging es bei der Generalversammlung der Grevener Landfrauen bunt zu. Die Vorsitzende Ulla Heitmann begrüßte rund 40 Landfrauen im gemütlichen Spiegelsalon am Vosskotten.

Unter dem Motto „Dütt und Dat up platt“ ging es bei der Generalversammlung der Grevener Landfrauen bunt zu. Die Vorsitzende Ulla Heitmann begrüßte rund 40 Landfrauen im gemütlichen Spiegelsalon am Vosskotten.

In diesem Jahr konnten die Landfrauen zwei neue Mitglieder begrüßen, Mechtild Schulte und Claudia Jürgens. Die Landfrauen begrüßten das Duo Gisela und Lisebeth aus Spelle. Ganz witzig auf platt wurden verschiedene kleine Geschichten über Ambrosius und Friedrich berichtet, was alle zum Lachen brachte. Bedankt und verabschiedet wurden die beiden Fraulüde mit jeweils einem schönen Blumenstrauße. Die Kreislandfrauen wurden vertreten durch Sabine Bäumer. Sie berichtet über die Aktivitäten der Kreislandfrauen. Die nächste Veranstaltung der Grevener Landfrauen ist am 11. Märt: Kreativseminar, es wird Osterdeko aus Gänseeiern gebastelt.