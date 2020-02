Auch wenn Christoph Jeiler an diesem Tag seinen 50. Geburtstag beging, war das für den zweiten Vorsitzenden des Männerchores Liedertafel kein Grund, die Jahreshauptversammlung zu schwänzen. Im Übrigen wurde er einstimmig im Amt bestätig. Genau wie Geschäftsführer Jens Classe. Zweiter Kassierer wurde Jochen Maslanka, zweiter Kassenprüfer Herbert Osterbrink.

„Seit Jahrzehnten bist du Pressewart“, wandte sich der erste Vorsitzende Erwin Reichhardt an Gerd Klück. „Bist du auch weiterhin bereit?“ Klar – und die Versammlung stimmt zu.

Die Kasse war korrekt geführt, wie die beiden Kassenprüfer Guido Höppener („Leider war für uns kein Honorar eingeplant“) und Georg Knorr berichteten. Somit wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Das Protokoll der Vorjahresversammlung (verlesen von Schriftführer Ferdi Mehl) und der Jahresbericht von Erwin Reichhardt zeigten: Der Chor hatte etliche Auftritte, unter anderem beim Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt Reckenfeld, bei Jubilaren und auch am Beach und im Kloster Gravenhorst. „Der 3. Oktober könnte zum festen Termin beim Chorfestival im Kloster Gravenhorst werden“, so Reichhardt. Die Auftritte in Gravenhorst und am Beach waren ein Riesenerfolg. „Das ist nicht zuletzt unserem Chorleiter Michael Niepel zu verdanken. Es gab von anderen für die Art und Weise, wie er den Chor leitet, und für das Liedgut Lob.“

Besonders in Erinnerung blieb den Sängern der Auftritt in der Kirche in Beilstein an der Mosel (Jahresausflug). „Ein tolles Erlebnis und ein super Wochenende. Danke an den Organisator Rainer Deitmar.“

Chorleiter Michael Niepel ist mit seinen sangesfreudigen Männern zufrieden. „Ihr habt gut geprobt, wir hatten tolle Auftritte. Jetzt liegt das Jahreskonzert am 28. März vor uns. Da werden wir jetzt besonders konzentriert, aber auch mit Spaß proben.“

Terminabsprachen, Ausblick auf Veranstaltungen und die Wahl des Vereinslokals (weiter „Deutsches Haus“) komplettierten die Versammlung.

Die Liedertafel ist eine Männerchorgemeinschaft, die Spaß miteinander hat und zusammenhält. Nur ein Wunsch bleibt offen: Der nach mehr Sängern. Interesse? Mittwochs um 19.45 Uhr treffen sich die Sänger im Deutschen Haus.