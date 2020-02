Jede Menge Herz, vor allem viel Lachen und ein tolles Programm das ist „Karneval mit Herz“. Unter diesem Motto läuft unter der Moderation von Margareta Ebbigmann und Tochter Christina am Sonntagnachmittag ein tolles Programm im Grevener Ballenlager über die Bühne. Bei Kaffee und Kuchen hat der Musikzug Husaren Blau Weiß schon mal die Stimmung angeheizt, bevor das Programm startet.

„Na, wer hat denn eine Krone in seinem Ü-Ei gefunden“, fragt Margareta und schon steht fest, Günter Brinker ist der neue Prinz. An seiner Seite ist Petra Stange mit dabei. Optisch vielleicht ein etwas ungewöhnliches Paar, das durch das Zufallsprinzip ausgelost wurde. Und auch wenn man Prinzessin Petra die Freude nicht direkt ansieht, sie wird viel von dieser Veranstaltung mitnehmen. Prinz Günter hat schnell raus, wie man die Orden und vor allem die Küsschen an die Damen verteilt.

Das hier etwas mit Herz für Menschen mit Behinderungen läuft, spürt man. Bei manchem Besucher muss man vielleicht noch genauer hinschauen, um zu sehen, dass sie Spaß haben und den Nachmittag genießen. Das Programm mit dem Tanz der Springmäuse, die tänzerisch mit der 18 nach Istanbul und sonst wo hinfahren, einem Playbackbeitrag und – Highlight des Programms – der Zauberer Endrik Thier.

Monika Reifenrath ist mit einer Gruppe von der heilpädagogischen Hilfe/Freizeitbereich mit insgesamt 30 Personen aus Osnabrück zu Gast. „Das ist einfach einmalig für unsere Leute“, lobt sie die Veranstaltung, die natürlich nur dank vieler Sponsoren und Spenden laufen kann.

Bei guter Stimmung und einer langen Schunkelrunde wird das Ende eingeläutet.