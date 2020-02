Die Mahnungen stapeln sich im Briefkasten, das Konto aber ist und bleibt leer. Am Ende gibt es manchmal nur noch einen Ausweg: Privatinsolvenz. 8,39 Prozent der Ochtruper sind überschuldet, haben also regelmäßig höhere monatliche Ausgaben als Einnahmen. Das geht aus dem „Schuldneratlas“ für das Münsterland hervor, den „Creditreform“ veröffentlicht hat. Credit­reform vertritt die Interessen seiner bundesweit rund 128 000 Mitgliedsunternehmen (unter anderem Banken, Versicherungen, Handwerksbetriebe) und bearbeitet für diese Inkasso-Fälle.

Als überschuldet gilt für die Datenspezialisten von Creditreform jemand, der „die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“

Die Credit­refom-Ampel steht in Ochtrup auf hellgrün (leicht erhöhte Schuldnerquote). In den meisten Kommunen des Kreises Steinfurt liegt die Quote unter dem Ochtruper Niveau, zum Teil sogar deutlich. In Saerbeck etwa sind „nur“ 6,44 Prozent der Verbraucher überschuldet, in Wettringen 5,20 Prozent. Trauriger Spitzenreiter im Kreis ist Rheine mit einer Quote von 13,22 Prozent.

In Ochtrup ist der Wert den vergangenen zehn Jahren in etwa gleich geblieben. Mit der jetzigen Quote liegt Ochtrup unter dem Bundesdurchschnitt (zehn Prozent), und auch leicht unter dem Schnitt des Münsterlandes (8,52 Prozent).

Besonders betroffen vom Thema Schulden sind Männer. Da macht Ochtrup keine Ausnahme. 10,43 Prozent der Männer in der Töpferstadt geben regelmäßig mehr Geld aus, als sie haben, aber „nur“ 6,17 Prozent der Frauen – eine Tendenz, die so auch für den ganzen Kreis und letztlich das ganze Münsterland gilt. Laut Creditrefom seien Männer weiterhin Hauptverdiener und übernähmen mehr finanzielle Verantwortung und seien bei Finanzentscheidungen risikofreudiger als Frauen.

Besonders gefährdet ist die Altersgruppe der 30- bis 39 Jährigen. Dabei handelt es sich oft um die Phase der Familienplanung oder des Hausbaus.

In Ochtrup befinden sich in dieser Gruppe 12,26 Prozent im Schuldensumpf. Je älter, desto geringer das Schuldenrisiko. Bei den über 70-Jährigen sind es nur 2,91 Prozent, bei den 60 bis 69-Jährigen 5,62 Prozent. Auch die unter 30-Jährigen (7,17 Prozent) sind seltener betroffen.

Eine Erklärung für die Zahl an überschuldeten Personen in Ochtrup liefert Creditreform im Schuldenatlas nicht mit. Oft korrespondiert diese Zahl aber mit der Arbeitslosenquote und denjenigen, die staatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt benötigen