Unter dem diesjährigen Sessionsmotto „Unser Herz schlägt für Greven!“ wird an diesem Abend das Grevener Ballenlager zur Anlaufstelle für alle, die losgelöst vom Sitzungskarneval einfach nur Party feiern möchten.

Wie schon in den Jahren zuvor darf einer an diesem Abend nicht fehlen, denn auch diesmal wird wieder DJ Frank S. mit seinem Team an den Reglern stehen und das musikalische Zepter in der Hand halten. Somit sind die Voraussetzungen für eine ausgelassene Partynacht in Greven geschaffen.

In diesem Jahr präsentieren die Freunde für’s Leben gleich zwei Live-Acts auf der Bühne im Ballenlager. Mit Chris Elbers haben die CCFfLer den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Sänger und Musiker für einen Auftritt im Ballenlager engagiert.

Bei seinem Heimspiel wird er seine bekannten Hits der Partymenge präsentieren. Zweiter Künstler an diesem Abend ist zu später Stunde dann Andy Bar. Der Sänger aus Geilenkirchen ist längst eine feste Größe in der Schinkenstraße auf Mallorca.

Natürlich wäre es klasse, wenn alle Gäste der Party wieder verkleidet zum Feiern ins Ballenlager kommen. Gerade die tollen, einfallsreichen Kostüme machen diese Karnevalsparty mittlerweile zu einer besonderen Veranstaltung im Grevener Karneval. Im Laufe des Abends werden auch wieder die besten Kostüme, wie schon in den Vorjahren, prämiert. Die Jury sind die amtierenden Regenten des CCFfL Buur Ingo II. und Deern Klaudia.

Wie es sich für eine karnevalistische Veranstaltung gehört wird auch der Grevener Stadtprinz Tanki I. zusammen mit seinem Püntemariechen Janina samt Prinzengarde, Elferrat und Brass-Band der KG Emspünte den feiernden Narren einen kurzen Besuch abstatten.

Eintrittskarten für die 9. Große Karnevalsparty gibt es zum Preis von 8 Euro im

Vorverkauf bei BS Smartphonezubehör, Rathausstraße 5. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 12 Euro.