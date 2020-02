Respektlos verunstaltet oder gepflegt?

Es war das Jahr 1942. Am Freitag, 14. August, wurden die beiden polnischen Zwangsarbeiter Franciszek Banas und Waclaw Ceglewski ohne richterlichen Beschluss in den Bockholter Bergen hingerichtet. 2001 wurde von den Gimbter Messdienern in der Nähe der Hinrichtungsstelle ein Erinnerungsort geschaffen. Und genau um die inzwischen weiter hergerichtete NS-Gedenkstätte geht es in einem Streit zwischen Christoph Leclaire, der die Geschichte der beiden Männer erforscht hatte, und der Stadtverwaltung Greven.

„Ich war geschockt, als ich die Gedenkstätte anlässlich des Gedenken der Grevener Grünen gesehen habe“, schreibt Leclaire. Und: Er erhebt heftige Vorwürfe gegen die städtischen Gärtner. „Sie haben mit einem maßlosen und übertriebenen „Grünschnitt“ – ohne Rücksicht auf den besonderen Ort – die Gedenkstätte verunstaltet“, so Leclaire.

Fast das gesamte Grün hinter der Gedenkstätte sei entfernt worden und direkt daneben befänden sich nun – wohl durch die Arbeiten verursacht – tiefe Furchen und riesige Pfützen. Besonders ärgerlich und respektlosdreist sei aber, dass auch ein kleiner Baum auf der Gedenkstätte, der von den Gimbter Messdienern gepflanzt worden war, gefällt worden sei. „Die Fällung des Baumes ist nicht nur eine Missachtung der NS-Gedenkstätte, sondern auch des ehrenamtlichen Engagements von jungen Menschen.“

Leclaires Forderung: „Die Stadt muss dafür sorgen, dass die direkte Umgebung der Gedenkstätte wieder in einen angemessenen Zustand versetzt wird und insbesondere Ersatz für den gefällten Baum geschaffen wird.“

Doch: Die städtischen Mitarbeiter wehren sich. Bevor die Mitarbeiter sich an die Grünpflegearbeiten rund um die NS-Gedenkstätte in den Bockholter Bergen gemacht hätten, hätten sie sich sehr bewusst damit beschäftigt, dass es sich dort um einen besonders sensiblen Ort handele, das sei im Team ausdrücklich thematisiert worden, so Wolfgang Jung Pressesprecher der Grevener Stadtverwaltung. „Wenn nun trotzdem bei Herrn Leclaire der Eindruck entstanden ist, es sei dort „dreist-respektlos“ verfahren worden, dann ist das bedauerlich, aber es ist ein falscher Eindruck.“

Und es werden Gründe für das Vorgehen der Gärtner aufgezeigt. Durch Schneebruch im Vorjahr geschädigte Weiden und Haselnüsse am Ort seien „auf den Stock“ gesetzt worden. „Hinter dem Kreuz wurde eigens eine kleine Reihe von schlanken Bäumen stehen gelassen.“

Die Radspuren im Umfeld seien nicht durch die Arbeiten, sondern durch falsch geparkte Autos verursacht worden. Und der kleine, von den Messdienern vor Jahren gepflanzte Baum (das sei den Gärtnern nicht bekannt gewesen), sei aus grünpflegerischer Sicht schlicht nicht zu halten, weil er an einer für einen gesunden Wuchs sehr ungünstigen Stelle stand. „Leider hätten auch Ersatzpflanzungen an dieser Stelle unter den für einen jungen Baum nachteiligen Standortbedingungen zu leiden, die dort im direkten Umfeld einfach gegeben sind.“

Und die Gärtner sehen sich sogar in ihrer Arbeit bestätigt. „Die Grünpfleger selbst haben vor Ort mehrfach positive Reaktionen von vorbeilaufenden Bürgern bekommen, die der Meinung waren, die Gedenkstätte sei nach den Grünpflegearbeiten nun wieder viel besser wahrnehmbar“, erklärte Jung abschließend.